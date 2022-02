Genoa, Blessin recupera Amiri: il fantasista vuole una maglia contro l’Inter – TS

Il Genoa si prepara alla sfida di venerdì contro l’Inter. Alexander Blessin contro i nerazzurri potrà contare sull’impiego di Nadiem Amiri. Secondo TuttoSport potrebbe essere lui l’arma a sorpresa del tecnico tedesco.

UN RECUPERO – Genoa, la sfida di venerdì 25 febbraio contro l’Inter si avvicina e Alexander Blessin proverà in tutti i modi a portare a casa più punti possibili contro i nerazzurri che di certo non stanno vivendo un buon momento. Tra le possibili carte da giocare, il tecnico potrà contare sul ritorno di Nadiem Amiri. Il fantasista tedesco, infatti, anche ieri si è allenato in gruppo sostenendo tutta la seduta e dunque può essere considerato pronto per il rientro. Il calciatore scalpita e cerca una maglia da titolare contro l’Inter, potrebbe essere lui la carte a “sorpresa” del tecnico.

Fonte: TuttoSport – Maurizio Moscatelli