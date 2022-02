Tuchel: «Lukaku fuori oggi? Era stanco!» Dopo i sette palloni toccati

Lukaku stasera è rimasto in panchina per tutta Chelsea-Lille 2-0 (vedi articolo). Il suo tecnico Tuchel, intervistato da beIN Sports, spiega perché non l’ha fatto giocare e indica la stanchezza nonostante nell’ultima partita l’ex Inter abbia toccato solo sette palloni.

IL PIÙ DISCUSSO – Il Chelsea ha vinto facile 2-0 contro il Lille ma a fare notizia sono gli zero minuti per Romeu Lukaku. Intervistato al termine della partita, il manager dei Blues Thomas Tuchel prova a sminuire la situazione: «Tutti ne stanno parlando molto. Ha segnato in semifinale al Mondiale per club, però si parla tanto dei pochi tocchi contro il Crystal Palace. Era anche un po’ stanco, ha giocato molto nelle ultime partite ed è stata una mia decisione tenerlo fuori. Giocherà in finale di Carabao Cup? Vediamo. Oggi era un’altra situazione, adesso abbiamo alcuni giorni per recuperare e vediamo se sarà pronto per il Liverpool».