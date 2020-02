Lukaku, non solo festa: subito a rigenersarsi dopo Inter-Milan – SM

Romelu Lukaku, “nuovo re della città” come si è definito, è stato uno dei protagonisti della vittoria nerazzurra in Inter-Milan. Dopo aver festeggiato negli spogliatoi, il belga è subito andato a casa a rigenersarsi nella sua nuova camera iperbarica. Ecco l’aggiornamento di “Sportmediaset”

NON SOLO FESTA – Romelu Lukaku che riprende con il telefono i giocatori dell’Inter fare festa negli spogliatoi ha già fatto il giro del web. Il belga, uno dei prinicipali protagonisti nella vittoria nerazzurra in Inter-Milan, ha festeggiato con i compagni dopo la vittoria in rimonta per 4-2. Ma dopo aver lasciato lo stadio, BigRom si è subito concentrato nel recuperare le forze ed è andato a rigenerarsi nella sua nuova camera iperbarica. Si fa festa, vero; ma la stagione è ancora lunga. Lo sa bene Romelu.

Fonte: Sportmediaset.