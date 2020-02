Viviano-Inter: visite finite, l’esito e il programma della giornata – AP

Emiliano Viviano è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere svincolato ha finito le visite mediche propedeutiche al suo ritorno in nerazzurro

L’infortunio di Samir Handanovic e la prestazione non perfetta di Daniele Padelli nel derby di ieri sera hanno convinto l’Inter a correre ai ripari ingaggiando lo svincolato Emiliano Viviano. Secondo Alfredo Pedullà il portiere, alla SPAL nella scorsa stagione, ha terminato e superato le visite mediche. Ora dovrà ottenere l’idoneità al CONI e probabilmente in giornata ci sarà la firma sul contratto che lo legherà all’Inter: «Viviano-Inter: visite finite, visite ok. Ora idoneità».