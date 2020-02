Paventi: “L’Inter ha carattere, Conte un jolly che ha dato la scossa”

Ieri l’Inter ha vinto un derby incredibile rimontando nella ripresa il 2-0 a favore del Milan con cui si era chiuso il primo tempo. Dagli studi di Sky Sport Andrea Paventi parla dei meriti di Antonio Conte e di alcuni singoli protagonisti in questa stagione dei nerazzurri

IL JOLLY – Antonio Conte è il vero jolly di un’Inter che ha dimostrato anche ieri grande carattere rimontando e sconfiggendo il Milan: «Il jolly numero 1 è l’allenatore che la società ha pescato in estate e ha dato la scossa ieri nell’intervallo perché quella del primo tempo non poteva essere la vera Inter. I jolly sono anche i singoli decisivi in questa partita, Brozovic aveva aperto all’andata e ha dato la scossa ieri. Lukaku aveva consolidato il 2-0 dell’andata e ieri l’ha chiusa. Poi in mezzo c’è la difesa solida con de Vrij che ha pure segnato. Il mercato poi ha dato a Conte un giocatore straordinario come Eriksen e ne ha restituito uno straordinario che sembrava perso nel mercato come Vecino».

COSA E’ SUCCESSO IERI – Ieri dopo un primo tempo choc l’Inter ha rimontato nel secondo: «Ieri c’è stato l’elogio dell’autostima, è una squadra che ha acquisito determinate certezze, le sicurezze che danno le vittorie evidentemente possono rivenire fuori perché le hai dentro. I 2 gol in 3 minuti ti danno una mano, ma quello che ha dentro l’Inter è sinonimo di carattere, fiducia in sé stessi, poi ci sono i singoli e gli interpreti. Questa è una squadra che può permettersi di rinunciare a Lautaro Martinez, di togliere Sanchez per Eriksen, di far entrare Moses e sono componenti che le danno una forza straordinaria. Non è la prima volta che l’Inter ribalta, ma questa è la più importante e solida, di maggior spessore. Questi tre punti pesavano tanto con la pressione di dover prendere la Juventus. Da 0-2 a 4-2 in un derby in cui rischiavi di smarrire le certezze, ma l’Inter ha messo le cose a posto e la classifica diventa importante».