Lukaku, intervista ‘non immediata’: tempistiche diverse, messaggio chiaro

L’intervista di Lukaku a Sky Sport ha fatto parlare in serata (vedi articolo) e farà ancor di più domani quando passerà l’integrale. Dall’Inghilterra, però, si segnala come non sia stata fatta in questi giorni, pur con un messaggio chiaro.

REALE VOLONTÀ – Romelu Lukaku manda segnali all’Inter perché ha litigato con Thomas Tuchel? Non proprio. Nonostante appena ieri il belga abbia detto di non essere del tutto a suo agio (vedi articolo) le parole andate in onda oggi su Sky Sport non sono certo dette “in diretta”. Matt Law, giornalista del Daily Telegraph, fa sapere che l’intervista di Lukaku con Matteo Barzaghi è di tre settimane fa. Questo, aggiunge, “non rende irrilevante ciò che ha detto ma colloca un contesto importante sulla sua frustrazione dell’epoca, probabile non ne abbia più così tanta adesso”. Pertanto non bisogna trattarla come volontà di Lukaku di lasciare il Chelsea per l’Inter già a gennaio.