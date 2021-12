Napoli, anche Elmas positivo al COVID-19. Il 6 gennaio ha la Juventus

Il Napoli, dopo aver annunciato ieri la negativizzazione di Insigne e Fabian Ruiz, stamattina aveva riscontrato come nuovo positivo Osimhen (vedi articolo). Non è l’unico: c’è pure Elmas.

ANCORA UN CASO – “Eljif Elmas è risultato positivo al COVID-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Questo l’annuncio del Napoli, che già stamattina aveva dovuto comunicare la positività dell’attaccante Victor Osimhen. Gli azzurri il 6 gennaio saranno ospiti della Juventus alla ripresa della Serie A.