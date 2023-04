Lukaku, l’Inter può fare ricorso ma sarà inammissibile! Il motivo

Lukaku dovrà scontare una giornata di squalifica in Coppa Italia e dunque non ci sarà nella sfida di ritorno contro la Juventus. Il belga è stato espulso per somma di ammonizioni. L’eventuale ricorso dell’Inter sarebbe inammissibile per la Giustizia Sportiva

NIENTE DA FARE − Juventus-Inter ha lasciato importanti strascichi. Diversi i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito al rovente post gara (vedi articolo). Romelu Lukaku, come ormai risaputo, è stato espulso per somma di ammonizioni. L’arbitro Massa, sbagliando vistosamente, ha estratto il secondo giallo a Big Rom per la sua esultanza dopo aver segnato il rigore del pareggio. L’Inter potrebbe fare eventualmente anche ricorso per cercare di togliere la squalifica, ma sarà comunque giudicato inammissibile. Questo perché il Codice di Giustizia Sportiva non prevede ricorso per squalifiche di una giornata in quanto ogni giocatore espulso la prende in automatico anche in caso di espulsione controversa.