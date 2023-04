Precedenti Salernitana-Inter: l’ultima volta a Salerno fu roboante!

Salernitana-Inter si giocherà domani alle ore 17.00 e sono due i precedenti in Campania in tutte le competizioni. L’ultimo nella precedente stagione, l’altro più lontano



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Salernitana-Inter numero tre in trasferta. Il primo assoluto l’11 aprile 1999 con sconfitta nerazzurra per 2-0 con le reti di David Di Michele e Marco Giampaolo. L’ultimo, invece, quello della passata stagione: roboante vittoria dell’Inter 0-5 con gol di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini (rivedi highlights). Nella sfida d’andata al Meazza, i nerazzurri vinsero 2-0 il 16 ottobre grazie ai gol di Lautaro Martinez e Barella (rivedi highlights). Nel complesso, quella di domani all’Arechi sarà l’incontro numero otto in campionato fra Inter e Salernitana. Nei sette precedenti giocati in campionato le due squadre non hanno mai pareggiato: i nerazzurri hanno ottenuto 5 vittorie contro le 2 dei granata. Da quando la Salernitana è tornata nella massima serie l’Inter ha realizzato 12 gol contro i campani: nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio dei nerazzurri. L’Inter è imbattuta da 12 sfide contro le squadre campane in Serie A: in questo parziale i nerazzurri hanno collezionato 10 vittorie e 7 clean sheet. Lautaro Martínez ha segnato 5 gol in tre sfide di Serie A contro la Salernitana.