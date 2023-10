Lukaku, più fischi che altro: in Inter-Roma dagli ex neanche uno sguardo – TS

L’attesa di scoprire come si sarebbero comportati i protagonisti di Inter-Roma era davvero tanto. TuttoSport mette in luce quello che è accaduto fra Lukaku e gli ex tifosi e compagni.

CONTORNO – Per Inter-Roma c’era forse più attesa per il contorno condito di inimicizia e rancore per Romelu Lukaku, che per la partita di calcio in sé. E allora tutti gli occhi erano puntati sui momenti antecedenti alla sfida. L’arrivo del pullman giallorosso a San Siro, l’entrata sul terreno di gioco di Lukaku in occasione del riscaldamento, il passaggio nella penombra del tunnel degli spogliatoi, la stretta di mano con gli avversarsi prima del fischio finale. Tutti momenti, questi, che in Inter-Roma sono stati analizzati con la lente di ingrandimento. Tutto si può riassumere, per la maggior parte, con cori e fischi continui e rumorosi da parte di tutto lo stadio. Ma non quanto ci si aspettasse davvero. Lukaku, praticamente fermo per quasi tutta la sfida (solo 26 palloni toccati in 98 minuti), non ha dato neanche modo ai suoi ex tifosi di utilizzare quei famosi fischietti. Per parlare del comportamento degli ex compagni, invece, si può citare un famoso detto: “L’indifferenza è l’arma migliore”. Probabilmente gli uomini di Simone Inzaghi questa frase l’hanno preso alla lettera, perché è proprio quello che hanno messo in atto con Romelu Lukaku. Al momento dei saluti, prima dell’inizio di Inter-Roma, il belga ha addirittura cercato di dare un abbraccio a Lautaro Martinez, dopo aver scambiato col capitano dell’Inter un veloce e freddo “cinque” con la mano. L’argentino ha educatamente ricambiato il saluto, ma ha ovviamente schivato la stretta col braccio. Anche i saluti di Barella, Bastoni e Dimarco sono stati particolarmente freddi. Nessuno ha voluto guardare negli occhi Lukaku il “traditore”.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini