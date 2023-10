Asllani sorprende tutti: il suo ingresso ‘accelera’ Inter-Roma

Kristjan Asllani subentra ad Hakan Calhanoglu al 75′ di Inter-Roma (1-0). E conferma le ottime impressioni delle ultime uscite, impattando direttamente sulla vittoria dei nerazzurri.

FIDUCIA CRESCENTE – Kristjan Asllani sta vivendo un ottimo avvio di stagione con l’Inter. Nonostante un impiego ancora ristretto (155 minuti totali finora), attorno al numero 21 si respira tutt’altra aria rispetto all’anno scorso, quando era l’ultimo nelle rotazioni a centrocampo. Ora è lui la prima riserva di Hakan Calhanoglu, e Simone Inzaghi non perde occasioni per regalargli minuti in campo. Sempre nel finale, ma anche in momenti cruciali della partita. Come si è visto ieri nel quarto d’ora finale di Inter-Roma.

IMPATTO POTENTE – Asllani entra al posto proprio di Calhanoglu (ammonito) al 75′, con Inter-Roma ancora bloccata sullo 0-0 nonostante il forcing nerazzurro. E si scalda subito con un tiro dalla distanza che non finisce distantissimo dalla porta. Prese le misure, il numero 21 si accomoda in mediana e – complice le forze più fresche – porta dinamismo e verticalità. In un contesto per lui perfetto, perché i giallorossi abbassano ancor di più il baricentro rispetto ai minuti precedenti. Permettendogli quindi di giostrare con tranquillità, gestendo il pallone in uscita senza il pressing avversario. Asllani tocca 18 palloni piazzando 13 passaggi (93% di precisione), di cui 9 in avanti (tutti dati provenienti dal report ufficiale della Lega Serie A). Tra questi, lo splendido lancio di oltre trenta metri per Federico Dimarco, che lo trasforma nell’assist per il gol vittoria di Marcus Thuram. Inter-Roma è una prova di personalità e qualità per Asllani, che ora vive i colori nerazzurri con tutt’altro status.