Lucca: «Con Mulattieri grande rapporto. Lavoro per i miei obiettivi»

Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa e nel mirino anche dell’Inter (vedi articolo), ha parlato in conferenza stampa prima della doppia sfida dell’Italia Under 21 contro Bosnia e Svezia. Con una menzione speciale per Samuele Mulattieri, giocatore di proprietà nerazzurra e in prestito al Crotone.

OBIETTIVI – Lorenzo Lucca ha parlato in conferenza stampa dei suoi obiettivi e del futuro, che potrebbe prevedere anche l’approdo all’Inter: «Sono contentissimo del percorso che sto facendo e che il CT Mancini abbia parlato bene di me. Cerco sempre di dare il massimo e di migliorarmi settimana dopo settimana. Sto lavorando per fare il meglio possibile e sto dando tutto me stesso per raggiungere nuovi obiettivi».

RAPPORTO SPECIALE – Lucca ha poi parlato del rapporto di Samuele Mulattieri, compagno di nazionale e giocatore di proprietà Inter (in prestito al Crotone): «Questa Under 21 è una squadra forte, competitiva, anche perché c’è chi gioca in Serie A, ma anche tanti in B. Qui ho stretto un rapporto in particolare con Mulattieri, con cui da subito ci siamo parlati, e con Papetti. Ho la percezione che le prossime due gare con la Bosnia e con la Svezia sono davvero molto importanti. Ho la fortuna di essere qui, siamo concentrati e dobbiamo avere un unico obiettivo per portare a casa il risultato»

Fonte: FIGC.it