Lucca come Raspadori, piace a mezza Serie A: prezzo già fissato – TS

Come riportato questa mattina da TuttoSport, Lucca piace all’Inter ma non solo. E intanto il Pisa ha già fissato il prezzo del cartellino.

NON SOLO INTER – Lorenzo Lucca è l’attuale capocannoniere della Serie B. L’Inter lo segue da tempo, e da un po’ si è fatto avanti anche il Milan, oltre che l’Atalanta. Anche la Fiorentina lo segue, che potrebbe sorpassare tutti in caso di cessione di Vlahovic. Intanto il prezzo del suo cartellino è di almeno 10 milioni. Un incastro analogo potrebbe essere per il Sassuolo in caso di cessione di Raspadori o Scamacca (anche su di loro diversi club interessati).

Fonte: TuttoSport