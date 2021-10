Serie A, Giudice Sportivo 7ª giornata: Acerbi salta non solo Lazio-Inter

Da domenica si sapeva che Acerbi avrebbe saltato Lazio-Inter alla ripresa della Serie A. Il Giudice Sportivo dà però un’ulteriore squalifica al difensore biancoceleste.

I PROVVEDIMENTI – Francesco Acerbi salterà le prossime due giornate, ossia Lazio-Inter e la trasferta dei biancocelesti col Verona. Il difensore, espulso a un quarto d’ora dalla fine col Bologna domenica, paga gli epiteti insultanti e offensivi verso l’arbitro Davide Massa. Stessa sanzione per Simone Bastoni dello Spezia, che ha ricevuto il rosso diretto a Verona per una gomitata a distanza di gioco a Ivan Ilic. Per quanto riguarda l’Inter non ci sono squalificati né ancora diffidati. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la settima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO



SQUALIFICATI SETTIMA GIORNATA



Due giornate: Francesco Acerbi (Lazio), Simone Bastoni (Spezia)

DIFFIDATI SETTIMA GIORNATA

Quarta ammonizione: Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bartosz Bereszynski, Morten Thorsby (Sampdoria), Maxime Lopez (Sassuolo)