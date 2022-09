Longhi: «Ranocchia, scelta giusta. Barella ha le qualità per diventare grande»

Bruno Longhi dice la sua su due giocatori che rappresentano rispettivamente il passato e il presente dell’Inter. Il giornalista su Radio Sportiva analizza il ritiro di Andrea Ranocchia, reputando la scelta del centrale ex Inter corretta. Poi spiega perché Barella può diventare un grande centrocampista.

ADDIO CORRETTO – Bruno Longhi non ha dubbi: Andrea Ranocchia ha compiuto la scelta giusta annunciando il ritiro (qui il saluto dell’Inter). Il giornalista, ospite della trasmissione radio Microfono aperto, commenta così l’addio al calcio dell’ex difensore nerazzurro: « È capitato anche ad altri giocatori, hanno capito che fosse giusto e leale comportarsi così. Ricordiamo Tommasi che non poteva dare il suo apporto e si ridusse lo stipendio così come ricordo Leonardo e Redondo, con il quale ebbi un rapporto particolare. Quando la persona vince sul personaggio, tanto di cappello. L’onesta e la lealtà sono alla base di tutto. Ranocchia è una persona onesta e leale e ha capito che era il momento giusto per smettere».

QUALITÀ IMPORTANTI – Ancora Longhi dice la sua su Nicolò Barella, uno dei giocatori più in difficoltà in questo avvio di stagione nerazzurro. Secondo il giornalista, il numero 23 nerazzurro può diventare un grande centrocampista: «Barella era un giocatore box to box già l’anno scorso. ha già dimostrato di essere un centrocampista forte. ha bisogno di continuità e di non sentirsi già arrivato per due trofei conquistati. Deve dimostrare di fame. Ha peculiarità e qualità per essere un grande centrocampista». Così Longhi conclude il suo intervento.