Bjork: «Inter Women, tanti segnali positivi quest’anno! Giochiamo meglio»

Anna Bjork, difensore di Inter Women, in un’intervista su Inter TV ha parlato dei miglioramenti della squadra rispetto la scorsa stagione.

MIGLIORAMENTI – Anna Bjork parla dei miglioramenti della sua squadra rispetto la scorsa stagione: «Credo sia stato molto importante segnare tante reti contro il Pomigliano. Inoltre, siamo state brave in questo inizio di stagione a mandare in rete tante calciatrici. Secondo me l’anno scorso abbiamo fatto fatica a chiudere le partite. Adesso siamo più continue nell’arco dei novanta minuti. Ci sono tanti segnali positivi. Vogliamo migliorare rispetto alla passata stagione. Si vede che questa squadra gioca da un po’ di tempo insieme e si vede che l’intesa in campo è sempre più importante e giochiamo anche meglio».