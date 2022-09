Visnadi: «A Inzaghi rinnovo, a Pioli no. Errore Inter che adesso è incartata»

Gianni Visnadi si è espresso sulla situazione in casa Inter ai microfoni di Radio Sportiva. Il giornalista ha individuato una curiosità tra la gestione contrattuale nerazzurra con Inzaghi e quella del Milan con Pioli

INCARTATA − Visnadi individua una curiosità tra i cugini sulla gestione contrattuale di Inzaghi e Pioli: «Lo scorso anno l’Inter ha giocato bene ed è stata lungamente in testa al campionato. Continuo a pensare che sia stato il Milan a vincerlo. Quest’anno l’Inter ha vinto solo un’amichevole precampionato contro il modesto Lugano. Le cose non vanno bene. Una curiosità: il Milan che ha vinto il campionato non ha rinnovato il contratto a Stefano Pioli, l’Inter che non l’ha vinto ha rinnovato il contratto a Simone Inzaghi. I nerazzurri lo avranno fatto per dare un segno di fiducia ma hanno commesso un errore perché adesso anche se volessero pensare ad un cambio avrebbero un motivo in più per non farlo».