Longhi: «Krunic episodio peggiore di Milan-Inter. Gesto vigliacco!»

Nel day after di Milan-Inter, Bruno Longhi è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per commentare la gara. Il giornalista si è in particolar modo scagliato contro Rade Krunic e il pugno rifilato ad Alessandro Bastoni.

GESTO VIGLIACCO – Bruno Longhi ha condannato duramente il pugno rifilato da Rade Krunic ad Alessandro Bastoni in Milan-Inter, incredibilmente non rivisto al VAR: «In questo momento chiaramente le preoccupazioni sono più per l’Inter che per il Milan. I rossoneri sanno che sono già fuori e possono sperare nel ribaltone, mentre i nerazzurri sanno che hanno sprecato il match point ieri sera contro una squadra che è stata veramente poca roba. A prescindere dall’assenza di Leao o meno. L’immagine più brutta del derby è stato il pugno di Krunic a Bastoni, è stato un gesto vigliacco. Mi sarei aspettato che l’arbitro intervenisse con una sanzione»

GRATICOLA – Longhi ha poi parlato del tecnico dell’Inter: «Ormai da tempo Inzaghi è sulla graticola, viste anche le undici sconfitte. Chiaramente si è sparato molto a zero contro di lui. Adesso però è in atto un processo di riabilitazione, figlio dei risultati preziosi e importanti che sta ottenendo»