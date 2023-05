Goal of the Week, l’Inter sfida Manchester City e Real Madrid!

Oltre al premio di miglior giocatore della settimana (vedi articolo), l’Inter ha anche entrambe le reti candidati al Goal of the Week di Champions League. Qui la scelta è facile: ci sono tutti quelli dell’andata delle semifinali.

PREFERENZA DA DARE – Per l’Inter i gol di Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan valgono l’automatica inserzione nei quattro migliori dell’andata delle semifinali di Champions League. Ossia tutti quelli segnati nel turno. Gli altri sono il vantaggio di Vinicius Junior per il Real Madrid e il pareggio di Kevin De Bruyne per il Manchester City nell’1-1 di martedì sera. Per l’Inter ci sarà da competere con due big del calcio mondiale, e altrettante prodezze. Come già avvenuto per il Player of the Week, la votazione è in corso sul sito UEFA e sull’app ufficiale della Champions League.