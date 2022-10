Longhi: «Inter perfetta in un aspetto! Barcellona non avrebbe mai segnato»

L’Inter ha battuto il Barcellona a San Siro riaprendo di fatto il discorso qualificazione in Champions League. Bruno Longhi commenta l’impresa dei nerazzurri di Inzaghi spiegando qual è stata la vera svolta. Di seguito il suo intervento a Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva

SVOLTA – L’Inter è riuscita a battere il Barcellona non senza le solite e furiose polemiche spagnole (vedi articolo). Bruno Longhi spiega qual è stata la vera svolta della squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter ha fatto un mezzo miracolo con il Barcellona ma vediamo come andrà e soprattutto cosa accadrà nella partita di ritorno al Camp Nou. L’Inter ha fatto la partita perfetta. Mentre il Napoli è stato perfetto nell’imporre la sua superiorità, l’Inter è stata perfetta nell’accettare la superiorità del Barcellona. È stata quella la svolta. Il Barcellona probabilmente non avrebbe mai segnato nella giornata di ieri, quel colpo di mano è stato più che altro un caso fortuito e non il risultato di un’azione clamorosa».

UNA SOLA SCELTA – Longhi prosegue analizzando la prestazione dei nerazzurri: «L’Inter ha giocato la partita di chi pensa di non far giocare l’avversario e spera nel colpo fortunato che effettivamente c’è stato perché la giocata di Calhanoglu è stata una gran giocata. Sono partite dove sai di doverti adattare per fare in modo che il nemico non tiri fuori il suo repertorio: in questo caso l’Inter ha fatto in modo che Lewandowski non facesse il Lewandowski. L’Inter non aveva altra scelta perché se avesse giocato un altro tipo di partita non si sa come sarebbe andata a finire».