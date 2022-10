Il Barcellona non ci sta: dopo le parole di Xavi pronto un esposto alla UEFA

Il Barcellona non accetta di buon grado la sconfitta contro l’Inter. I blaugrana sono pronti a presentare un esposto contro l’arbitraggio e il VAR presente a San Siro, reo di aver giudicato male nell’occasione del possibile rigore per i catalani per fallo di mano di Dumfries

EPISODIO DUBBIO – Il Barcellona fa sul serio. I blaugrana, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, sono pronti a presentare un esposto alla UEFA. Oggetto dell’esposto l’arbitraggio e il VAR presenti a San Siro ieri sera. L’episodio contestato è quello del possibile fallo di mano di Dumfries in area di rigore in anticipo su Ansu Fati. Nel mirino del club c’è soprattutto l’arbitro addetto al VAR, ovvero Pol Van Boekel. Quindi, dopo le polemiche in conferenza stampa, (qui le parole di Xavi) il Barcellona potrebbe passare presto ai fatti.