VIDEO – Inter, Barcellona archiviato: subito in campo in vista del Sassuolo

L’Inter, dopo la fondamentale vittoria contro il Barcellona nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, si è subito rituffata sul campo per preparare la sfida di campionato con il Sassuolo. Sabato alle ore 15 i nerazzurri saranno protagonisti al Mapei Stadium

SUBITO IN CAMPO – L’Inter dopo la vittoria con il Barcellona torna subito al lavoro in vista del match con il Sassuolo, in programma sabato alle 15 al Mapei Stadium e valevole per la nona giornata di campionato. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono scesi in campo all’indomani della grande nottata di Champions League che purtroppo ha causato un altro infortunio, ovvero quello che costringerà Joaquin Correa allo stop (QUI le ultime). Nel frattempo Romelu Lukaku continua a lavorare instancabilmente per fare ritorno il prima possibile: al momento la data indicata in rosso sul calendario è mercoledì 12 ottobre, ovvero quando l’Inter affronterà nuovamente il Barcellona al Camp Nou.

Chi riesce a stare lontano dal campo?

Spoiler: non i Nerazzurri 😎🙌#ForzaInter pic.twitter.com/4Fyu0bH695 — Inter (@Inter) October 5, 2022

Ora però guai distrarsi: il Sassuolo si avvicina e come sempre non sarà facile per l’Inter.