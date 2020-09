Longhi: “Inter molto vicina alla Juventus. Vidal incompatibile con Eriksen”

Bruno Longhi

Bruno Longhi, noto giornalista, intervenuto in collegamento su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter ed in particolare sulle prospettive per la nuova stagione della squadra nerazzurra. Una battuta, infine, sulle collocazioni tattiche di Vidal ed Eriksen e sul futuro di Radja Nainggolan

COESISTENZA – Queste le parole di Bruno Longhi: «L’Inter? Io dico che si stava avvicinando molto alla Juventus. Nainggolan? Io credo che si siano fatte un’idea, essendo che non ci sono acquirenti. Al Cagliari ha fatto molto bene, stiamo parlando di giocatore che hanno dimostrato che possono starci. Vidal? Non è un giocatore al quale puoi dare una collocazione tattica definitiva, a volte è una variabile impazzita. Non può coesistere con Eriksen. Nainggolan invece ci sta. Ieri ho visto la partita dell’Inter, il lavoro da fare per Ausilio e Marotta, da qui al 5 ottobre sarà massacrante».