Vidal-Inter, accordo con il Barcellona. Arrivo vicino: ecco cosa manca – Sky

Vidal

Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter, è in procinto di arrivare alla corte di Antonio Conte. Gli accordi con il Barcellona ed il calciatore cileno sono stati trovati. Emanuele Baiocchini, in studio su “Sky Sport” fornisce le ultime novità sulla trattativa

COSA MANCA – Arturo Vidal è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. Le ultime da Emanuele Baiocchini per “Sky Sport”: «La trattativa con il Barcellona e con il calciatore è definita. Il prossimo step affinché Vidal vesta finalmente il nerazzurro è legato alle uscite. Una volta partito Godin, destinazione Cagliari, con un affare ben avviato con il club sardo. Cosa che consentirà all’Inter di risparmiare su un ingaggio importante, allora il cileno potrà partire alla volta di Milano per raggiungere Antonio Conte ed in nuovi compagni».