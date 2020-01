Longhi: “Eriksen-Inter, le mie percentuali! Su Young penso una cosa”

Intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Bruno Longhi ha parlato di Christian Eriksen e Ashley Ashley Young all’Inter

ERIKSEN – Queste le parole di Bruno Longhi su Christian Eriksen, obiettivo di mercato dell’Inter: «In partenza potrebbe prendere il posto di Sensi o Barella, ma anche di Brozovic. L’Inter punta su quantità e qualità per avere tanti titolari a disposizione al fine di ridurre il gap con la Juventus. Quando si parla di mercato fino all’ultimo non si può mai sapere, ma visti gli aggiornamenti secondo me l’operazione Eriksen all’Inter si può fare all’85%».

YOUNG – Quindi Longhi su Ashley Young: «Può giocare sia a destra che a sinistra. Con D’Ambrosio e Candreva non ha problemi, sulla mancina Asamoah continua ad avere problemi e Biraghi non è impeccabile. Penso che giocherà su quella fascia».