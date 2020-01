Primavera, Cagliari-Inter: le formazioni ufficiali! Torna Fonseca in...

Primavera, Cagliari-Inter: le formazioni ufficiali! Torna Fonseca in attacco

Primavera in campo, c’è Cagliari-Inter: appena comunicate le formazioni ufficiali della partita che andrà in scena a partire dalle ore 13.00 e valida per la 15ª giornata del Campionato Primavera 1. Coppia nuova d’attacco vede Fonseca al posto di Oristanio

CAGLIARI: 1 Ciocci, 2 Porru, 3 Cusumano, 4 Carboni, 5 Ladinetti, 6 Boccia, 7 Marigosu, 8 Kanyamuna, 9 Contini, 10 Lombardi, 11 Gagliano

A disposizione: 12 Atzeni, 28 Piga, 13 Iovu, 14 Zinfollino, 15 Acella, 16 Dore, 17 Cossu, 18 Fucci, 19 Desogus, 20 Mas, 21 Manca, 22 Masala

Allenatore: Max Canzi

INTER: 1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Cortinovis, 6 Ntube, 7 Persyn, 8 Gianelli, 10 Schirò (C),11 Burgio, 3 Vezzoni; 10 Mulattieri, 9 Fonseca

A disposizione: 12 Tononi, 13 Vaghi, 14 Kinkoue, 15 Dimarco, 16 Sami, 17 Attys, 18 Boscolo Chio, 19 Bonfanti, 20 Gnonto, 21 Gerardi

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Francesco Carrione (sez. Castellammare di Stabia)