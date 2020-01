Eriksen all’Inter? Mourinho sorprende: in panchina per Watford-Tottenham!

Eriksen è vicino all’Inter e questa volta Mourinho sorprende tutti. Dopo le parole di ieri in conferenza stampa (vedi articolo), il portoghese fa marcia indietro e lascia in panchina il danese per Watford-Tottenham. Assist ai nerazzurri?

ASSIST? – Christian Eriksen è il grande obiettivo di mercato dell’Inter per gennaio. Come ormai noto, i nerazzurri sono al lavoro da settimane per regalare il danese ad Antonio Conte approfittando della sua situazione contrattuale con il Tottenham. José Mourinho è consapevole di perdere il giocatore e, dopo le parole strategiche di ieri, questa volta lo lascia in panchina. Lo Special One esclude dall’undici titolare Eriksen per la gara che andrà in scena a Vicarage Road tra meno di un’ora contro il Watford. In attesa di capire se farà il suo ingresso in campo nella ripresa. Intanto, un segnale per i nerazzurri. Di seguito la formazione degli Spurs resa nota dall’account Twitter ufficiale del club inglese.