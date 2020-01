VIDEO – Young gioca col cognome: “Inter, io mai cambiato. Nel 2009…”

Ashley Young, terzino acquistato dall’Inter dal Manchester United, si è presentato nel simpatico video realizzato da Inter Media House

“IO SEMPRE ME STESSO” – Queste le parole del terzino prelevato dal Manchester United, Ashley Young, nel video postato dall’Inter tramite i suoi canali social e che trovate anche qui di seguito: «Quando l’Inter ha vinto tutto, io ero Young (giovane, ndr). Quando l’ultimo giocatore inglese ha giocato per questo club, io ero Young. Quando ho iniziato a scrivere la mia storia, ero Young. Quando ho cambiato la mia posizione, ero Young. Quando ho giocato 45 partite nel 2019, ero Young. Rivali, compagni, stadi, trofei. Ho visto tutto. Ma non sono mai cambiato, sono ancora io!».