Longhi difende Inzaghi: «Se si continua a parlare di 2 anni fa…»

Inzaghi, dopo aver disputato una finale di Champions League, è vicino al primo scudetto della sua carriera. Bruno Longhi non è d’accordo con chi continua a tirar fuori la storia del campionato di due anni fa, poi vinto dal Milan: di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

BASTA PECCATI – Simone Inzaghi secondo Bruno Longhi non può continuare a pagare lo scudetto non vinto due anni fa: «È chiaro che se ogni volta che si parla di Inzaghi si ritorna al campionato di due anni fa, significa che il peccato originale non verrà mai cancellato. Le cose cambiano, si cambia in esperienza. Si diventa più autoritari e consapevoli e si migliora, può succedere che le cose non vadano nel verso giusto al primo anno ma mi pare che quello che sta facendo l’Inter non sia frutto solo della cifra tecnica dei giocatori ma c’è un lavoro quasi di algoritmo dell’allenatore. È chiaro che quando stiliamo dei giudizi non dimentichiamo i risultati negativi ma se Inzaghi vincerà il campionato ci sarà sempre qualcuno che potrà dire ‘si però due anni fa…’. Quello è un dato di fatto, esiste e non si può cancellare».