Lombardo: «Vero problema Inter è il gioco! Marchio e difetto di fabbrica»

Marco Lombardo, ospite negli studi di Sportitalia, ha analizzato il vero problema dell’Inter individuando nella mancanza di gioco il tallone d’Achille della squadra di Inzaghi

IL VERO PROBLEMA − Lombardo spiega le difficoltà in casa nerazzurra: «Al momento penso che all’Inter non ci sia un problema di scelte. Si possono criticare tutti i giocatori. Quello che manca è il gioco. L’Inter è una squadra che per marchio e difetti di fabbrica ha vinto le partite e quasi il campionato giocando sempre a ritmo alto e all’attacco. Si difende attaccando, non può difendersi nella sua area altrimenti prende gol e perde. L’abbiamo visto col Milan e col Bayern Monaco anche se la Bundesliga ha due categorie di differenza rispetto alla Serie A. Però il Napoli ti insegna che se te la giochi qualcosa può succedere, l’Inter non se le giocata».