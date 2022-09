Prima Pagina IN Edicola: Inter, il proprietario arriva dagli USA! Torino agita

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Inter, Torino senza appello (18). Zhang incontra Goldman Sachs. Il club nerazzurro al centro di manovre sul fronte finanziario. TUTTOSPORT Vlasic agita Inzaghi e l’Inter ha un compratore. Reduce da 3 gol di fila, il croato guida il Torino al primo vero esame da grande contro i nerazzurri in difficoltà. Juric con la polmonite invitato a non andare a San Siro. Ranadivé, proprietario dei Sacramento Kings, si fatto per rilevare il club di Zhang.