Lombardo: «Caicedo? All’Inter serve un giocatore pronto, lui solo spezzoni»

Lombardo non è così convinto di Caicedo come nome per l’Inter, con le ultime di mercato che lo danno in arrivo (vedi articolo). Il giornalista, ospite di Sportitalia, ritiene serva altro.

LA SCELTA – Marco Lombardo ha qualche dubbio: «Vero che Felipe Caicedo lo conosce Simone Inzaghi, però adesso all’Inter serve un giocatore pronto. Su Joaquin Correa si dice un mese di stop, potrebbe rientrare per la Champions League. Serve un giocatore pronto e Caicedo non gioca da cinque-sei mesi, perché al Genoa ha fatto solo spezzoni di partita e basta, senza fare granché. Per Eddie Salcedo c’è il problema dello Spezia, che non può fare mercato fino al 2024. Vediamo questa settimana: magari troveremo nel mercato un nome di cui ancora non abbiamo parlato. Serve un giocatore che possa essere utile soprattutto per gli spezzoni di partita, perché abbiamo visto che la qualità dell’Inter quest’anno e mettere i giocatori al momento giusto, che vanno venti minuti e portano risultati importanti».