Caicedo all’Inter in chiusura: cambia la formula del trasferimento – SI

L’Inter sta per accogliere sia Gosens sia Caicedo, come colpi della sessione invernale. Durante Sportitalia Mercato il conduttore Criscitiello annuncia come ci sia l’accordo per l’ecuadoriano del Genoa.

DOPPIO INNESTO – Sono due gli acquisti, con Robin Gosens a sua volta in dirittura d’arrivo (vedi articolo). Questo è quanto raccolto da Michele Criscitiello: «Felipe Caicedo e l’Inter in chiusura. Si lavora a due anni di contratto, quindi non prestito ma titolo definitivo. Si parla di un biennale, a questo punto il Genoa toglie Caleb Ekuban dal mercato. L’Inter sta andando a chiudere quest’operazione con un contratto biennale, l’ha voluto Simone Inzaghi: Caicedo a un passo. Fa comodo: entra all’88’ e ti mette la palla dentro, è come il sesto uomo del basket».