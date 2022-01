Canovi: «Gosens-Inter? Fortissimo! Sensi alla Sampdoria mi stuzzica»

Il procuratore Alessandro Canovi ha parlato nel corso della trasmissione Maracanà su TMW Radio, commentando il passaggio (imminente) di Gosens all’Inter e la cessione (ormai già definita) di Sensi alla Sampdoria.

MERCATO IN FERMENTO – Queste le parole di Alessandro Canovi sulle manovre in entrata e in uscita dell’Inter, a partire da Robin Gosens: «L’Atalanta perde un giocatore importante, mentre l’Inter prende un giocatore fortissimo. Vedremo come sarà sostituito. Se Gian Piero Gasperini ha dato l’OK alla cessione vuol dire che ha l’alternativa. Stefano Sensi alla Sampdoria mi stuzzica, perché è un giocatore interessante. Può dare un grande contributo al campionato dei doriani».