Llorente: «Inter? Quest’anno sta dimostrando di essere la migliore»

Llorente, attaccante dell’Udinese, è intervenuto in collegamento durante “Tiki Taka” su Italia 1. Lo spagnolo, allenato da Conte nel suo primo anno alla Juventus, ha definito l’Inter come la squadra migliore di questa Serie A.

SENZA DISCUSSIONI – Fernando Llorente sabato era impegnato in Atalanta-Udinese 3-2. L’attaccante dei friulani, valutando gli avversari, passa da una squadra nerazzurra all’altra: «Penso che l’Atalanta è una squadra fortissima, che sa bene come gioca. È da tanti anni che lavora insieme, con gli stessi giocatori e lo stesso allenatore: sta migliorando tantissimo, è una grandissima squadra. Ma la migliore no, certamente: quest’anno, per esempio, sta dimostrando di esserlo l’Inter».