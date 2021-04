Conte, niente conferenza stampa oggi alla vigilia di Inter-Sassuolo

Conte non terrà la consueta conferenza prepartita di Inter-Sassuolo. L’allenatore salta l’appuntamento canonico con la stampa alla vigilia del recupero della ventottesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 18.45.

NIENTE CONFERENZA – Antonio Conte non sarà protagonista della conferenza stampa oggi in vista di Inter-Sassuolo. Complici gli impegni ravvicinati, come già accaduto più volte negli infrasettimanali di Serie A e Coppa Italia, ha deciso di saltare l’appuntamento. Il tecnico sarà regolarmente presente per tutte le interviste nel dopogara della partita di domani. Il match è in programma al Meazza alle ore 18.45, come recupero della ventottesima giornata di Serie A.