Liverpool, bufera sull’avversaria Inter. Indagine EFL per ‘falsi positivi’?

Potrebbe essere in arrivo un’indagine da parte dell’EFL sul Liverpool, avversaria dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League.

CASI – Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, i club inglesi stanno mettendo sotto pressione l’English Football League. La Lega dovrà fare luce sulla ragione per cui i calciatori del Liverpool, prossima avversaria dell’Inter in Champions League, risultati positivi al Covid prima della decisione di rinviare l’andata della semifinale di Carabao Cup contro l’Arsenal sono poi trovati negativi in successivi test.

PRESSIONE – Il 6 gennaio scorso i Reds hanno riportato un “numero in rapida crescita” di casi da Covid all’EFL. Quest’ultima poi, in linea con quanto indicato dal Governo, ha rinviato il match. Al Liverpool sono poi state rivolte domande in merito al recente focolaio. Stando a The Athletic, alcune società hanno fatto pressione sull’EFL su questi rinvii.

NEGATIVI – Come ammesso dall’allenatore della squadra inglese, Jurgen Klopp, tutti i giocatori riscontrati inizialmente come positivi, tranne uno (Trent Alexander-Arnold), sono poi risultati negativi nel terzo round di test, effettuato dopo il rinvio della partita. A questo punto l’EFL sarebbe pronta ad aprire un’indagine, che potrebbe portare a gravi conseguenze per il Liverpool.

Fonte: CalcioeFinanza.it – Giacomo Grisolia