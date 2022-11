Livaja, l’agente: «Nel 2010 lo volevano tutti ma scelse l’Inter. Livello di Perisic»

Marko Livaja è tornato a far parlare di sé dopo il gol segnato con la maglia della Croazia ai Mondiali contro il Canada. Dell’ex attaccante dell’Inter ha parlato a gianlucadimarzio.com Vincenzo Cavaliere, agente che nel 2010 lo portò in nerazzurro.

ALTO LIVELLO – Marko Livaja sta vivendo un grande momento. Adesso all’Hajduk Spalato, l’attaccante ex Inter ha segnato ieri quello che senza ombra di dubbio è il gol più importante della sua carriera. Ai Mondiali, con la maglia della Croazia. Queste le parole del suo agente: «Quando lo vidi per la prima volta rimasi a bocca aperta. Se la giocava alla pari con giocatori del calibro di Dzeko, Rakitic e Perisic. Nel 2010 lo volevano tutti, ma lui scelse l’Inter che arrivava dalla vittoria del Triplete. Non gli è mai stata data la possibilità di esprimersi con continuità. Moratti lo avrebbe tenuto, ma Branca spingeva per cederlo all’Atalanta e avere in cambio Schelotto. Alla fine fu così, non avevamo altra scelta».

Fonte – Gianlucadimarzio.com – Lorenzo Cascini