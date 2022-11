Onana, comunicato ufficiale dal Camerun: decisione sul portiere dell’Inter!

Altro capitolo della vicenda Onana, scoppiata con clamore questa mattina e che continua a evolversi durante la giornata. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale della Federcalcio del Camerun, che si schiera dalla parte del Commissario Tecnico Rigobert Song.

COMUNICATO UFFICIALE – Dal Camerun arriva un comunicato ufficiale chiaro: nella vicenda Onana il sostegno è tutto per il Commissario Tecnico. Questa la nota pubblicata pochi minuti fa, relativa alla posizione del portiere dell’Inter: “La Federazione Camerunese che, sulla base della decisione del Commissario Tecnico Rigobert Song Bahanag, il giocatore André Onana è temporaneamente sospeso dal gruppo per motivi disciplinari. La Federazione rinnova il proprio sostegno al Commissario Tecnico e a tutta la squadra, nell’ottica di mantenere disciplina, solidarietà e coesione tra i giocatori. La FECAFOOT ribadisce la volontà di creare un’atmosfera serena e, allo stesso tempo, mettere a disposizione del gruppo un ambiente che aiuti nelle prestazioni in campo“.