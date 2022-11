Onana, adesso è solo Inter: Inzaghi pronto a (ri)accogliere il suo portiere

Sembrava essere arrivata la chance di Samir Handanovic di tornare titolare in porta all’Inter durante le amichevoli in programma nelle prossime settimane, invece la situazione si è ribaltata. André Onana si è infatti deciso a lasciare il Qatar dopo l’esclusione con il Camerun e la conferma della sua sospensione (vedi comunicato). Pronto per tornare da Simone Inzaghi.

RIACCOLTO – È durato, purtroppo, soltanto una partita l’esperienza ai Mondiali per André Onana. Il portiere dell’Inter ha infatti voluto difendere il suo modo di giocare da ‘portiere moderno’, creando una pesante divergenza con il Commissario Tecnico del Camerun. Venendo così escluso e decidendo, pertanto, di lasciare il Qatar. Pronto dunque per tornare all’Inter, che a inizio dicembre volerà a Malta per un mini-ritiro, con due amichevoli in programma contro Gzira United e Red Bull Salisburgo. Amichevoli che vedranno con ogni probabilità la presenza proprio di André Onana dal primo minuto, già pronto a preparare la sfida contro il Napoli.