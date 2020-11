Lippi: “Inter e Juventus, quadratura da trovare. Solo due squadre…”

Condividi questo articolo

Marcello Lippi

Intervistato in esclusiva dal portale Fiorentinanews.com, l’ex allenatore Marcello Lippi – campione del Mondo con l’Italia nel 2006 – ha parlato dell’attuale momento della squadra viola, paragonandolo a quello di Inter e Juventus.

QUADRATURA DA TROVARE – Sono diverse le squadre che, secondo Marcello Lippi, non sono ancora riuscite a ingranare in stagione. Squadre come la Fiorentina, l’Atalanta, ma anche Inter e Juventus. Queste le parole dell’ex CT della nazionale italiana sulla questione: «La Fiorentina oggi è un’ottima squadra, composta da buonissimi giocatori. È chiaro però che quando si cambia tanto, soprattutto nel solito reparto, ci vuole del tempo per trovare la giusta quadratura. Del resto nemmeno la Juventus e l’Inter hanno ancora trovato la quadratura del cerchio. Sono solo due le squadre che stanno giocando molto bene ad oggi, ovvero il Milan e il Sassuolo. Anche l’Atalanta sta avendo qualche problema».

Fonte: Fiorentinanews.com