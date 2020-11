Atalanta-Inter, bergamaschi al lavoro: in quattro si allenano a parte

Gian Piero Gasperini Atalanta

Ripresa degli allenamenti per l’Atalanta, che domenica 8 novembre sfiderà l’Inter a Bergamo. Lavoro a parte per quattro giocatori, domani di nuovo in campo.

QUATTRO A PARTE – Continua la preparazione in vista di Atalanta-Inter, sfida in programma domenica 8 novembre alle ore 15 e valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Lavoro a parte per quattro giocatori, ovvero de Roon, Gosens, Hateboer e Romero. I bergamaschi saranno di nuovo in campo domani quando, a Zingonia, è in programma un altro allenamento al pomeriggio.