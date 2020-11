Giuntoli: “Nazionali? Giocatori dovrebbero stare tranquilli e isolati”

Cristiano Giuntoli Napoli

Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima della partita di Europa League contro il Rijeka. Il dirigente dei partenopei ha sottolineato il problema delle Nazionali in periodo di Coronavirus.

SCELTA INOPPORTUNA – Anche Giuntoli si unisce al coro di coloro che non vedono di buon occhio la pausa per le Nazionali che sta arrivando, specialmente in un periodo in cui il Coronavirus è tornato a colpire più forte che mai. Il Direttore Sportivo del Napoli ha detto la sua opinione ai microfoni di “Sky Sport”, prima della sfida di Europa League contro il Rijeka. Parole con cui difficilmente si può non essere d’accordo: «Sarebbe decisamente opportuno che in questo momento così delicato, i giocatori siano lasciati il più possibile tranquilli e isolati. Anche noi crediamo che la cosa migliore, al momento, è che i nostri vengano lasciati qui a Napoli».