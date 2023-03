Legrottaglie: «Inter, col Porto difficile! Serve partita perfetta»

Nicola Legrottaglie, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato del percorso delle italiane in Champions League: l’ex difensore si esprime sulle chance di passaggio del turno dell’Inter di Inzaghi

CHANCE – Queste le parole di Legrottaglie: «Le italiane ai quarti di Champions League? Il Napoli è già oltre. Milan ed Inter al 50%. I rossoneri per come ha messo a posto la fase di non possesso e questa difesa granitica. Con la non brillantezza del Tottenham il Milan rischia di passare il turno. L’Inter la vedo più difficile, per il modo di giocare del Porto deve fare la partita perfetta altrimenti rischia di soccombere su un campo difficile come quello dei portoghesi»

