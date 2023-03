Inter, iniziativa benefica al fianco di UNICEF: maglie all’asta

L’Inter si schiera al fianco di UNICEF per sostenere le vittime del violento terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Le maglie dei calciatori dell’Inter, indossate nella sfida contro il Porto, andranno all’asta

BENEFICENZA – “Inter e UNICEF insieme per sostenere le vittime del violento terremoto che lo scorso 6 Febbraio ha colpito il sud est della Turchia e il nord ovest della Siria. Le maglie indossate dai giocatori nerazzurri in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, saranno messe all’asta dal fondo delle Nazioni Unite su Ebay. Il ricavato dell’asta, che sarà attiva dal 6 all’11 marzo, andrà a sostegno dell’intervento UNICEF nel territorio colpito dal terremoto: tra le priorità le forniture mediche, il necessario per allestire ripari d’emergenza e per il riscaldamento, generi di primo soccorso, cibo e aiuti nutrizionali, assistenza per l’acqua e l’igiene e per la protezione dell’infanzia”.

Fonte: inter.it