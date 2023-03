Tronchetti Provera: «Inter, troppa pressione! Un ritorno di Pirelli…»

L’Inter di Inzaghi dopo la sconfitta con il Bologna è stata come sempre inondata di critiche, in primis Inzaghi. Tronchetti Provera ritiene che intorno al club nerazzurro ci sia una pressione eccessiva. Poi un commento sul caso DigitalBits e sulla coppia Lautaro Martinez-Lukaku. Di seguito il suo intervento a La Politica Nel Pallone su Gr Parlamento

ECCESSI – L’Inter di Simone Inzaghi ha battuto ieri il Lecce scavalcando la Lazio in classifica e staccando il Milan. Marco Tronchetti Provera ritiene che intorno alla squadra nerazzurra ci sia un eccesso di pressione: «Credo che Inzaghi abbia dato un buon calcio all’Inter quando l’Inter gioca. Le critiche nascono dall’amarezza che hanno avuto i tifosi e tutti gli sportivi l’anno scorso quando la squadra in due partite si è giocata un campionato. Adesso è tutto più difficile in campionato perché le distanze con il Napoli tolgono motivazione ai calciatori. L’Inter ha una squadra forte quindi Inzaghi è sotto pressione ogni domenica. Ieri fortunatamente è andato tutto bene, spero lo lascino un po’ in pace cosi affronterà il Porto più serenamente e anche la Coppa Italia. Penso che l’Inter vada aiutata a stare un pochino più tranquilla, c’è un eccesso di pressione».

DNA FOLLE – L’Inter in campionato ha già inanellato sette sconfitte. Tronchetti Provera ‘accusa’ un certo DNA: «Sconfitte inspiegabili dal punto di vista della qualità, è evidente che ci sia ancora qualcosa da mettere a posto. Inter come una maionese impazzita? Quella è una riproduzione della storia dell’Inter che ha portato i suoi tifosi a morire d’infarto per l’entusiasmo oppure per la disperazione. Pazza Inter non è casuale e Inzaghi è un po’ vittima del DNA della squadra. La rosa è forte, l’Inter ha il centrocampo migliore del campionato e giocatori di grandissima qualità in difesa e in attacco, quindi è la follia dell’Inter».

ATTACCO E SPONSOR – Chiosa finale sull’attacco nerazzurro e sul caso DigitalBits: «Lukaku e Lautaro Martinez? Mi piace tantissimo lo spirito con cui Lautaro è leader, gli ha fatto bene vincere il Mondiale. Considero che Lukaku possa benissimo giocare con Lautaro, si sta creando una bolla mediatica più che una realtà. Spero di vederli in piena forma come spesso è accaduto, quindi bravo Lautaro e un grazie a lui perché dà anima all’Inter e un augurio a Lukaku. Un ritorno di Pirelli dopo il caso DigitalBits? Noi abbiamo fatto un lunghissimo percorso di cui siamo felici e come tutte le belle storie abbiamo avuto un lieto fine ed è giusto che si prosegua su altri percorsi».

