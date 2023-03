Trevisani: «Posto Champions League, Inter da seconda! Ha la rosa migliore»

Riccardo Trevisani presente negli studi di Sportmediaset ha espresso la propria opinione riguardo la lotta per i restanti tre posti disponibili per la Champions League, citando anche l’Inter.

TUTTO POSSIBILE – Trevisani ha parlato così della lotta per un posto in Europa: «La corsa per la Champions League è agguerrita e molto molto aperta perché i posti cominciano ad essere pochi e le squadre sono parecchie. Roma in corsa sull’Inter? Numericamente sì, è a soli tre punti di distanza e ha anche vinto la sfida di andata. Secondo me però l’Inter può arrivare seconda, a inizio anno per noi era la favorita per lo scudetto insieme alla Juventus. I nerazzurri hanno 50 punti così come la Juventus, dietro Milan, Lazio e Roma inseguono. È una lotta bella, poi come organico e pronostico direi che ha la squadra migliore, ma lo diciamo dopo la sfida con il Lecce. Una settimana fa dicevamo che l’Inter di Bologna era inguardabile. È molto difficile fare un quadro definitivo di quello che sarà».

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale