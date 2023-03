Inter al lavoro verso lo Spezia: ad Appiano si rivede un infortunato!

L’Inter, dopo aver battuto il Lecce, si è subito ritrovata ad Appiano Gentile per dare il via ai lavori in vista dello Spezia (venerdì 10 marzo ore 20.45). Inzaghi ritrova uno dei tre infortunati di lusso. Di seguito le ultime

UN RITORNO – L’Inter di Simone Inzaghi rialza la testa dopo la sconfitta con il Bologna battendo il Lecce a San Siro. Tre punti preziosi per Lautaro Martinez e compagni che tornano al secondo posto in classifica scavalcando la Lazio e staccando il Milan. Intanto ad Appiano Gentile sono già iniziati i lavori in vista della sfida contro lo Spezia, in programma venerdì alle 20.45 allo stadio ‘Alberto Picco”. Si è rivisto Federico Dimarco, che ha saltato le ultime due sfide di campionato mentre mancano ancora all’appello Milan Skriniar e Joaquin Correa.

