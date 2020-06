Lega Serie A in quiete prima della tempesta, riunione nel pomeriggio – Sky

Lega Serie A in quiete prima della tempesta dopo la bocciatura di ieri in Consiglio Federale. Nel pomeriggio una riunione, ma ce ne saranno altre nei prossimi giorni. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

SERIE A IN FERMENTO – La Lega Serie A è in fermento dopo quanto successo ieri in Consiglio: «In questo momento in Lega Serie A c’è la quiete prima della tempesta. I rapporti con la FIGC ormai sono pessimi. Oggi in Lega alle 17 c’è una riunione tecnica per parlare di contratti, però a breve verranno fissati un Consiglio e un’Assemblea di Lega per parlare di quanto sta succedendo e delle decisioni prese ieri in Consiglio per vedere come muoversi e cosa decidere in questo momento. Verrà anche deciso che le partite di Coppa Italia, in caso di parità, andranno subito ai rigori».