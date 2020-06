Napoli-Inter: un solo dubbio di formazione per Gattuso – Sky

Condividi questo articolo

Napoli-Inter di sabato, ritorno della semifinale di Coppa Italia, sarà il ritorno in campo dei nerazzurri dopo la lunga sosta. Il tecnico dei partenopei Rino Gattuso ha ancora un dubbio sulla formazione

Sabato Napoli e Inter scenderanno in campo al San Paolo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si parte dalla vittoria del Napoli per 1-0 nell’andata disputata a Milano prima dello scoppio dell’emergenza Covid. Secondo “Sky Sport” il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso ha pochi dubbi sulla formazione da schierare contro l’Inter, un solo ballottaggio in attacco: bisogna sciogliere il dubbio tra Callejon o l’ex Matteo Politano al fianco degli intoccabili Mertens e Insigne.